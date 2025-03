Equipe de Camilla se pronuncia após briga intensa com Vitória Strada

Camilla e Vitória Strada acabaram discutindo na sala após a formação do paredão

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

A formação do sexto paredão no BBB 25 agitou os brothers na noite de domingo (23). Assim que a berlinda da semana se consagrou, Camilla e Vitória Strada, emparedada pelo líder, acabaram discutindo na sala da casa mais vigiada do país.

📰 VEJA A BRIGA: Camilla e Vitória Strada protagonizam briga após formação de paredão

continua após publicidade

Ao longo da briga intensa, a irmã de Thamiris acusou a atriz de apontá-la como agressiva. Agora, por meio das redes sociais, a equipe de Camilla se pronunciou a respeito do ocorrido e destacou que a participante terá a chance de rever os acontecimentos e suas posições fora do confinamento.

"No BBB, a trajetória e narrativa de cada participante reflete sua história. Camilla carrega consigo feridas que marcaram a sua, tornando-a uma pessoa mais dura e reservada. Em sua maneira de se proteger, ela acaba, por vezes, ferindo aqueles ao seu redor - uma projeção dos traumas e gatilhos que, infelizmente, ainda carregam o peso do passado, inclusive em sua relação com a Vitória", iniciou o comunicado.

"Sabemos que essas atitudes geraram interpretações dolorosas para muitos, e que o conflito reverbera fora da casa. Contudo, entendemos que somente com o tempo e fora do confinamento, Camilla poderá olhar para si mesma com a clareza que a experiência permite. Agora, de forma racional e consciente, nosso foco é a participação dela e sua permanência na casa, reforçando sua superação de desafios e transformando suas vivências em aprendizado", continuaram.

continua após publicidade

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



"Acreditamos que, ao enfrentar suas questões internas, ela poderá equilibrar emoção e razão, evoluindo tanto no jogo quanto pessoalmente. Agradecemos o carinho e o apoio de todos que acompanham sua trajetória. Com tempo e reflexão, a verdadeira dimensão de suas ações se revelará", finalizou a equipe.

continua após publicidade

Veja a nota:

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News