Entenda troca de acusações entre Gretchen e Jenny Miranda

Se depender da harmonia entre a mãe e a avó na Fazenda, Bia Miranda terá problemas. Jenny Miranda e Gretchen, mãe e avó da peoa, respectivamente, trocaram acusações nas redes sociais neste sábado (17). Enquanto a mãe de Bia acusa a família de abandoná-la e controlar os bastidores para colocar a filha na Fazenda por causa de dinheiro, a avó da jovem influenciadora acusa Jenny Miranda de inveja.

Na manhã deste sábado (17), Jenny Miranda publicou uma série de stories acusando a família da mãe, Gretchen, de influenciar os bastidores da Record TV para colocar a sua filha, Bia Miranda, em A Fazenda 14. Além disso, a mãe da influenciadora também apontou que as matérias que saíram na imprensa sobre ciúmes que teria tido da filha por conta do affair que a jovem teve com Adriano Imperador foram compradas, com a finalidade de aumentar os holofotes de Bia Miranda antes da Fazenda.

Jenny Miranda também disse que a empresa que toma conta da carreira nas redes sociais da família de Gretchen, chefiada por Allan Jesus, ele mesmo, o ex-empresário de Luva de Pedreiro, teria influenciado na participação de Bia no reality da Record TV. Além disso, em caso de a jovem influenciadora conquistar a Fazenda, o empresário teria direito a 15% do prêmio.

“Já estava desconfiada, mas eu não tinha provas. Como eu disse, a Bia é ainda uma menina e está vivendo uma experiência única na vida dela. Acabaram com a minha vida, fui ameaçada e até desvinculada de uma família. Agora, a minha filha fala que foi a avó quem a ajudou e ainda colocou o empresário? Meu Deus”, apontou.

Bia Miranda chegou a comentar durante uma conversa que teve com Pétala Barreiros e Deolane Bezerra que a avó, Gretchen, teria “emprestado” o empresário para cuidar de sua carreira. A coluna LeoDias procurou a assessoria de imprensa de Allan Jesus para confirmar se, de fato, o empresário estaria assessorando Bia Miranda em sua participação na Fazenda. No entanto, até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Gretchen rebate acusações

Algumas horas após acusações feitas por Jenny Miranda, Gretchen respondeu negando o que foi dito e dizendo que a mãe de Bia Miranda queria estar na Fazenda: “A Jennifer quer ser famosa. A Jennifer quer ser filha da Gretchen, a irmã do Thammy. Entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade (de ir a Fazenda) para ela. E sabe por que? Porque ela não merece. Deu essa oportunidade para a filha dela. E ela está muito chateada com isso”.

Gretchen também afirmou que a filha só se aproximou de sua família para conseguir fama: “Ela me usou para poder estar na mídia porque tudo que ela queria é o que a filha dela está tendo. (…) Ela está fazendo tudo isso porque ela queria o dinheiro da filha dela”.

As informações são da coluna LeoDias, do site Metrópoles.

