Entenda por que Bruna Marquezine está morando com Xuxa

Bruna Marquezine está morando com a apresentadora Xuxa

A atriz Bruna Marquezine está morando temporariamente Xuxa Meneghel. A informação é do colunista Ancelmo Gois, que antecipou a novidade dividida pela atriz no podcast Quem Pode, Pod, comandando por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Em sua participação no programa — que ainda não foi ao ar –, Bruna Marquezine explicou que está “temporariamente sem-teto” porque acaba de vender sua mansão na Barra da Tijuca, avaliado em cerca de R$15 milhões, para Michel Teló.

Enquanto não encontra outra casa, a atriz está morando com Xuxa, no quarto em que era de Sasha Meneghel, filha da apresentadora e amiga de infância da atriz. Além disso, Bruna também vai falar durante o podcast sobre sua vida pessoal e seu mais novo passo na carreira internacional — o papel no longa da DC Comics, Besouro Azul.

As informações são do site Metrópoles.

