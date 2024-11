Entenda o que está por trás do emagrecimento de Maiara

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

O emagrecimento de Maiara (36), da dupla com Maraisa (36), virou motivo de preocupação e especulações dos fãs. Nas redes sociais, muitos afirmaram que a estrela teria exagerado na perda de peso e cogitaram até mesmo problemas maiores, o que foi desmentido por ela em show recente em Teresina, no Piauí.

“Quando eu estava gordinha, não prestava. Agora emagreci, estou com 45 quilos — graças a Deus bem alinhados — e o povo fica me arrumando um monte de doenças que não existem, que eu nem sei o nome. Eu estou na minha melhor fase, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita na minha vida e estou solteira”, afirmou.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (29)



O processo de emagrecimento de Maiara não é de hoje. A sertaneja tem feito uma alimentação elaborada por profissionais da saúde e exercícios supervisionados por um personal trainer para manter seu quadro em dia. Ela, no entanto, já fez cirurgia bariátrica, colocou balão gástrico e realizou uma lipoaspiração para retirada de pele após luta contra a balança. A artista passou pelo efeito sanfona, termo usado para quando o paciente emagrece e engorda com facilidade.





Ela emagreceu bastante nos últimos meses e está feliz com sua nova forma. Com isso, ela decidiu mostrar o que come em um almoço na sua rotina.

Nesta segunda-feira, 28, a estrela exibiu o que comeu em uma refeição na sua casa. Maiara contou que teve um salmão grelhado e um caldo verde.



Foto por Reprodução/Instagram Maiara contou que teve um salmão grelhado e um caldo verde

Foto por Reprodução/Instagram A cantora consumiu uma xícara de café e uma fatia de bolo de chocolate como sobremesa

Siga o TNOnline no Google News