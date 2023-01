Entenda como vai funcionar a estrutura montada para o velório de Pelé

Da Redação

Local onde ficará exposto o caixão será restrito aos familiares do Rei e aos ídolos eternos do Santos Futebol Clube

O Santos definiu o planejamento para o acesso ao velório do Rei Pelé, que será realizado a partir das 10h de segunda-feira (2), na Vila Belmiro. A estrutura, que começou a ser montada no último dia 23 de dezembro, quando o estado de saúde do Atleta do Século se tornou crítico, teve os últimos detalhes inseridos no sábado (31).

No gramado do estádio Urbano Caldeira estão instaladas duas tendas. Em uma delas, no centro do campo, há um espaço para que o caixão fique exposto e algumas poucas cadeiras. O lugar será destinado a familiares e amigos próximos. Somente figuras e autoridades autorizadas pela família do Rei poderão ingressar naquele espaço. Já a outra foi colocada por precaução para figuras notáveis caso chova durante a cerimônia, que vai durar 24 horas. Haverá também uma separação entre os acessos para os célebres e para o público em geral.

Os fãs e admiradores de Pelé que quiserem comparecer ao velório terão acesso à região do gramado da Vila Belmiro pelos portões 2 e 3, próximos à entrada principal do estádio. Eles não poderão pisar no campo. Haverá um cuidado para que as pessoas percorram pela parte externa da lateral e se dirijam até a proximidade do caixão por meio de um piso instalado especialmente para o velório. A saída será pelos portões 7 e 8.

Já as autoridades entrarão pelo lado oposto, no portão 10, onde fica o Salão de Mármore. Elas passarão pelo mesmo processo que as demais pessoas, mas em um setor diferente, dirigindo-se até o caixão pelo lado externo do gramado e pelo piso especial. Não há notável ou celebridade com permissão de ir até o local em que ficará o caixão, exceção que será feita em caso de autorização da família.

A imprensa não terá acesso ao gramado nem às suas proximidades, ficando somente no setor onde se encontram as cadeiras cativas e as cabines de imprensa, que possuem visão frontal ao gramado da Vila Belmiro.

O Santos não tem se colocado como responsável pela organização do tributo, mas como um suporte na organização. Assim, as autoridades só concederão entrevistas em casos específicos, na entrada ou na saída, dependendo do desejo próprio e autorização das respectivas assessorias.

CORTEJO

O velório do Rei Pelé acontecerá ininterruptamente até as 10h da terça-feira (3). Depois disso, o corpo do Atleta do Século será levado por um carro de bombeiros para um cortejo na cidade de Santos.

O trajeto se iniciará na Vila Belmiro, passará pelo Canal 2 até a orla da praia. Depois disso, o veículo se dirigirá ao Canal 6, em frente da casa de dona Celeste, mãe de Pelé, que está viva, tendo completado 100 anos em 2022. Por fim, o carro retornará ao Canal 1, e o corpo do Rei vai se dirigir ao cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, onde acontecerá a cerimônia de sepultamento, restrita à família.A expectativa é que o cortejo ocorra durante cerca de uma hora e o sepultamento se encerre até o meio-dia de terça-feira (3).

O Rei Pelé faleceu na última quinta-feira (29). A causa da morte informada pela certidão de óbito foi falência múltipla de órgãos. O Atleta do Século lutava havia mais de dois anos contra um câncer no cólon, região do intestino.

Com informações: r7/Lance

