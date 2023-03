Entenda a treta do término de Bia Miranda e Gabriel Roza

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Gabriel Roza diz que Bia Miranda o traiu

Bia Miranda, 18, de "A Fazenda 14", expôs publicamente o término do noivado com o ex, Gabriel Roza, 23, e o acusou de roubá-la e tentar agredi-la. Os dois estavam juntos há mais de cinco anos.

continua após publicidade .

Bia usou as redes sociais esta semana para expor o ex-noivo. Ela o acusou de ter roubado dinheiro e um carro. Depois disso, ela também o acusou de maus-tratos e xingamento.

A "neta" de Gretchen afirmou que não traiu o ex-noivo. Ela conta que Gabriel retirou todo o dinheiro dela do banco e, em uma briga, ficou a ponto de agredi-la.

continua após publicidade .

"Gente, eu não traí o Gabriel! O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava, só sabia gastar dinheiro que conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente meu!!! Ele começou a me maltratar, xingar. E também quase me agrediu no quarto! Depois disso, tomei a decisão de terminar nosso relacionamento, e seguir sozinha daqui por diante. Estou feliz com minha decisão, e em paz."

Gabriel nega. Ele disse que não roubou carro algum, e que estava em São Paulo para vê-la, com o carro dela. Ele afirmou que não mexeu no dinheiro que era de Bia.

"Não roubei carro de ninguém. Estou aqui no carro dela, vim a São Paulo com o carro dela e vim só pra vê-la. Quem vai na cabeça dos outros é piolho e ela foi na cabeça dos outros. Ela terminou comigo, show, então vou fazer o seguinte: 'já que você está terminando, vou embora. Vou pegar o carro, vou embora, deixar o carro na sua casa, vou pegar minhas roupas e vou embora'."

continua após publicidade .

Bia publicou um comunicado confirmando o término. A nota ainda afirma que Gabriel, teria tentado forçar uma reconciliação.





continua após publicidade .

As trocas de farpas e acusações não pararam por aí. Gabriel compartilhou uma publicação de um perfil do Instagram e disse que foi traído. O perfil de fofoca compartilhou um vídeo em que Bia, supostamente, teria ficado com outro rapaz.

"Era esse o cara que eu peguei ela conversando no WhatsApp. Eu nunca estive errado", escreveu.

continua após publicidade .

Bia desabafou em um novo vídeo dizendo que o ex estava se aproveitando da situação para gerar engajamento nas redes sociais. Ela disse ainda que ele ameaçou levar o cachorro dela.

"A gente raramente brigava, ele ficou assim depois que eu saí d'A Fazenda. Eu não reconhecia mais ele. Ele mudou totalmente: começava a me xingar do nada, me tratava mal, e eu vinha avisando ele que ele estava mudando [...] Não tomei essa decisão do nada. Ele diz que eu estou indo pela cabeça dos outros. Mais fácil do que ele falar do que ele fazia comigo [...] Ele ameaçou pegar meu cachorro, porque meus cachorros são meus pontos fracos", contou.

Gabriel chegou a expor uma conversa entre os dois no WhatsApp, em que Bia dizia que estava indo para o Rio de Janeiro, e ele respondia para ela não ir, pois estava traumatizado.

"Mais uma vez eles se complicam com a própria mentira. A Bia mesmo hoje estava querendo vir para o Rio de Janeiro para arrumar tudo em off, sem ser nas redes sociais. Gente, se ela sofresse um relacionamento abusivo, não estaria vindo conversar comigo", opinou.

fonte: Da Redação Gabriel Roza expôs conversa de WhatsApp com Bia Miranda

Com informações: Splash/UOL



Siga o TNOnline no Google News