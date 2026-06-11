Entenda a polêmica de traição envolvendo Ana Castela, Gustavo Mioto e Zé Felipe

A cantora Ana Castela voltou a ser assunto nas redes sociais após rumores envolvendo sua vida amorosa e um suposto relacionamento com o cantor Zé Felipe. As especulações ganharam força depois de declarações feitas pelo jornalista Leo Dias durante o programa "Melhor da Tarde", nas quais mencionou uma possível aproximação entre os artistas enquanto ainda existiam tentativas de reconciliação entre Ana e Gustavo Mioto, em que a boiadeira não deixou clara a decisão de término definitivo entre eles.

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Segundo informações divulgadas pelo jornalista, uma fonte teria relatado que o vínculo entre Ana Castela e Zé Felipe começou em um período próximo ao fim da relação da sertaneja com Gustavo Mioto. A situação alimentou debates nas redes sociais e levou internautas a especularem sobre uma possível traição.

Ana Castela e Gustavo Mioto encerraram oficialmente o relacionamento em dezembro de 2024, após um histórico de separações e reconciliações. Após o fim do namoro, o cantor chegou a declarar publicamente que pretendia dedicar mais atenção à carreira e deixar a vida amorosa em segundo plano.

Nos meses seguintes, Ana também esteve envolvida em outros rumores. No início de 2025, seu nome foi associado ao influenciador Jon Vlogs após aparições públicas e interações nas redes sociais.

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Posteriormente, surgiram especulações sobre uma possível proximidade com Zé Felipe. Os comentários se intensificaram após informações de que os dois teriam viajado juntos para os Estados Unidos. A repercussão aumentou ainda mais quando Gustavo Mioto curtiu uma publicação nas redes sociais que abordava o tema da traição, atitude que gerou diferentes interpretações entre os fãs.

Com o avanço dos rumores, o suposto relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe passou a ser amplamente comentado pelos seguidores dos artistas. No entanto, até o momento, não há provas ou confirmações públicas que indiquem que tenha ocorrido traição durante o período em que Ana e Gustavo Mioto mantinham relacionamento.

A polêmica segue repercutindo nas redes sociais, mas as informações divulgadas até agora permanecem baseadas em especulações e relatos não oficialmente comprovados pelos envolvidos.

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