Entenda a doença que paralisou o rosto do astro pop Justin Bieber

"Não sabemos quanto tempo vai durar, mas vai ficar tudo bem", explicou Justin Bieber

Justin Bieber usou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, para anunciar aos fãs que está enfrentando uma doença no nervo facial. No vídeo, o cantor apareceu com parte do rosto paralisada e explicou que foi diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt, também conhecida como herpes-zoster do ouvido. "Não sabemos quanto tempo vai durar, mas vai ficar tudo bem", explicou Justin Bieber.

O cantor já cancelou diversos shows e compromissos e diz que se deu conta da gravidade da situação. "Obviamente meu corpo está dizendo para desacelerar o ritmo".

Bieber afirmou que está fazendo tratamento para o seu rosto voltar ao normal e, por conta, disso terá que se afastar de alguns compromissos, dentre eles alguns shows. Por enquanto, ele segue confirmado para o Rock in Rio, que acontece em setembro.

Na publicação, o cantor explica:

"Como vocês podem ver, esse lado do rosto não está se movendo. Para aqueles que estão frustrados com os cancelamentos dos shows, eu fisicamente não sou capaz de fazê-los. É super sério, como podem ver."

fonte: Reprodução / Redes sociais Cantor é atração confirmada para o Rock in Rio, que acontece em setembro

Saiba mais sobre a doença do cantor



Segundo o portal Tua Saúde, a Síndrome de Ramsay Hunt, também conhecida como herpes-zoster do ouvido, é uma infecção do nervo facial e auditivo que provoca paralisia facial, problemas de audição, vertigem e aparecimento de manchas e bolhas vermelhas na região da orelha.

Esta doença é causada pelo vírus herpes-zoster, causador da catapora, que se encontra adormecido num gânglio do nervo facial e que em indivíduos imunossuprimidos, diabéticos, crianças ou idosos pode voltar a reativar.

A Síndrome de Ramsay Hunt não é contagiosa, porém, o vírus herpes-zoster que pode ser encontrado nas bolhas presentes junto da orelha, pode ser transmitido para outras pessoas e causar catapora em indivíduos que não tiveram antes a infecção.

Sintomas

Os sintomas da Síndrome de Ramsay Hunt podem ser:

Paralisia facial;

Dor de ouvido intensa;

Vertigem;

Dores e cabeça;

Dificuldade para falar;

Febre;

Olhos secos;

Alterações no paladar.

No início da manifestação da doença, ocorre a formação de pequenas bolhas cheias de líquido no ouvido externo e no canal auditivo, que se podem formar também na língua e/ou no céu da boca. A perda auditiva pode ser permanente, e a vertigem pode durar de alguns dias a várias semanas.

Possíveis causas

A Síndrome de Ramsay Hunt é causada pelo vírus herpes-zoster, causador da catapora e da zona, que se encontra adormecido num gânglio do nervo facial.

O risco de desenvolver esta doença é maior em indivíduos imunossuprimidos, diabéticos, crianças ou idosos, que tenham sofrido de catapora.

Diagnóstico

O diagnóstico da Síndrome de Ramsay Hunt é feito com base nos sintomas apresentados pelo paciente, juntamente com o exame ao ouvido. Outros testes, como o teste de Schirmer, para avaliar o lacrimejamento, ou teste da gustometria, para avaliar o paladar, também podem ser realizados. Alguns testes de laboratório, como PCR, também podem ser feitos para detectar presença do vírus.

O diagnóstico diferencial desta síndrome é feito com doenças como paralisia de Bell, neuralgia pós-herpética ou neuralgia do trigêmeo.

Tratamento

O tratamento da Síndrome de Ramsay Hunt é feito com remédios antivirais, como aciclovir ou fanciclovir, e corticoides, como a prednisona, por exemplo.

Além disso, o médico também pode recomendar o uso de medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides e anticonvulsivantes, para aliviar as dores, e anti-histamínicos para reduzir os sintomas de vertigem e colírios lubrificantes para evitar a secura ocular, caso a pessoa tenha dificuldade para fechar o olho.

A intervenção cirúrgica pode ser importante quando existe a compressão do nervo facial, podendo aliviar a paralisia. A fonoaudiologia ajuda a minimizar os efeitos da infecção na audição e paralisia dos músculos faciais.

Com informações G1 e Tua Saúde.