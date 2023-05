Ensaio 'newborn' de Lua, filha de Viih Tube, encanta a web; veja

Da Redação

Viih Tube comentou o post e se derreteu pela filha

Os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube levaram a filha, Lua, para fazer um ensaio newborn encantador. O papai coruja registrou os bastidores das fotos em um vídeo fofíssimo nas redes sociais e encantou seus seguidores. O "fofurômetro" explodiu, com toda a certeza.

Nas imagens, Lua apareceu sendo preparada para as fotos em diferentes cenários e com looks encantadores. Na legenda, Eliezer ainda brincou ao escrever como se fosse a própria filha conversando com os seguidores.

"Galera, esse foi meu dia de modelo. Teve balancinho, nuvenzinhas, estrelinhas, Lua, papai no pocotó para eu ficar calminha e muito amor. Espero que vocês gostem. Obrigado titia Thalita Castanha por tanto cuidado e carinho comigo”, escreveu.

Nos comentários, a mamãe Viih Tube se derreteu: “Ai, minha princesa como mamãe te ama”.

Veja:

