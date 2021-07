Da Redação

Empresário Marcio Branco lança aplicativo Liga do Trap

Marcio da Silva, conhecido como MB ou Marcio Branco, disponibiliza no mercado um novo aplicativo chamado “Liga do Trap” que promete revolucionar alguns segmentos do meio musical. Marcio tentou trilhar uma carreira de cantor com músicas autorais, mas devido as dificuldades da época e pela necessidade de trabalhar para sustentar a casa, acabou deixando a carreira de lado.

O aplicativo permite que a pessoa interessada possa fazer um beat para comercializar sua música. Os gêneros musicais mais comuns hoje no aplicativo são o rap e o funk. Isso facilita o acesso e permite que mais pessoas conheçam o trabalho de cada músico.

Marcio está em negociações avançadas com a sinfônica que vai ficar responsável por toda a distribuição digital da música. Cantores iniciantes e também quem já está na estrada pode fazer um vídeo para ser votado e ter sua distribuição digital onde cada músico pode assinar, além de registrar suas músicas com todos os dados da carteira do músico. E tudo de forma muito prática e sem trabalho para as partes. Tudo é assinado de forma totalmente digital.

A música é registrada pelo aplicativo que faz a distribuição digital com a disponibilização de um contrato já elaborado caso o artista esteja buscando um empresário. E o melhor de tudo, por se tratar de assinatura digital, que as duas partes não precisam assinar no mesmo local, podendo cada um está até mesmo em estados diferentes.

Marcio já trabalhou entregando pizzas todos os dias como motoboy, mas nunca deixou de manter contato com artistas do RAP como DJ Cia, DJ Negro Rico, Sandrão RZO e muitos outros.

Desde o ano de 2013 é o empresário do artista Krawk, responsável em apresentar para Marcio os novos ritmos do rap/trap. MB abraçou a ideia e mergulhou de cabeça, utilizando todo seu conhecimento e “know-how”, apostando na nova revelação para que ficasse reconhecido no mundo artístico.

“Esse aplicativo vai ajudar muito artista a mostrar sua música pra um número maior de pessoas. Eu tenho forte ligação com o meio musical e faço parte de um novo projeto chamado Collors Brasil. O Collors Brasil se inspirou no projeto americano CollorsXStudio que é referência na música popular brasileira, principalmente tratando-se do Rap, trap, R&B, Soul, Hip Hop, e toda música negra no geral”, conta Marcio.

