Empresária artística morre aos 44 anos; famosos lamentam

Morreu nesta quarta-feira (16), a empresária artística Tati Diniz, aos 44 anos, em decorrência de complicações de um câncer. Ao longo da carreira, ela trabalhou com profissionais como Tata Werneck, Rafa Brites, Paloma Tocci e Thiago Oliveira.

Nas redes sociais, famosos prestaram homenagens para Tati, que deixa um filho, Gabriel, de 15 anos. Durante o período em que ficou internada para tratamento, em um hospital de São Paulo, a empresária recebeu a visita que amigos, como o ator Otávio Martins e a cantora Jojo Todynho.

Em abril, quando completou 44 anos, ela escolheu comemorar a data com uma festa à fantasia e reuniu amigos famosos na celebração. No mesmo mês, ela passou por uma cirurgia de desobstrução intestinal. Além de trabalhar com o agenciamento artístico, Tati foi idealizadora do Projeto Espelho Meu com o Instituto Vencer o Câncer

Veja algumas homenagens:

Jojo Todynho, cantora: "Estou aqui sem chão e me questionando. Éramos tão apaixonadas uma pela outra, você me amava tanto. Tenho tanto orgulho de você, pela sua garra, força de lutar até não aguentar... Eu te amo tanto, tanto, tanto. É egoísmo da minha parte querer você aqui, mas é muito difícil aceitar sua partida. Meu Deus, que tristeza toma meu coração. Choro com saudades. Eu sentirei falta do seu sorriso, dos seus conselhos e da sua presença. Que Deus lhe providencie descanso eterno."

Thiago Oliveira, apresentador: "Um número desconhecido me ligou e quando atendi uma voz doce e encantadora disse: 'Eu quero trabalhar com você, vamos marcar um café?'. Outubro de 2010 te conheci e desde lá nunca mais nos desgrudamos! Você acreditou em mim e me deu a mão pra gente vencer e sonhar com tudo! Rimos muito e poucas vezes choramos, mas acima de tudo você me ensinou a viver sempre com alegria, com paz e sabedoria.

Aliás nossos encontros e ligações eram sempre marcados com a sua frase: 'Bom dia amor, bom dia com alegria'. A minha fé se tornou mais forte com você ao meu lado, com a minha eterna admiração da sua leveza de viver a vida. Foram 12 anos juntos, 12 anos que tive o presente de ter você como minha empresária , minha amiga para todas as horas, minha amiga que sempre cuidou de mim. Sei que agora lá do céu você vai continuar me guiando, me protegendo e sonhando comigo."

Tata Werneck, atriz e apresentadora: "Mesmo passando por todas as dificuldades que passou, nunca te vi reclamar. Eram só palavras de esperança. Hoje foi a primeira vez que você disse: "Amiga, está difícil". Você teve ao seu lado amigas que te amam. Seu filho que te ama. Hugo seu amor que te ama. Seus pais tão incríveis. Sua irmã que a irmã mais incrível do mundo. Até seu ex marido te ama. Todo mundo te ama. E esse amor jamais mudará. Eu te agradeço por tudo, minha amiga. Seus pais, seu filho e sua irmã foram incansáveis. Assim como você. Que Deus, Jesus, Nossa Senhora estejam te recebendo de braços abertos numa grande festa".

As informações são da Revista Quem.

