Empresa usa foto de Gugu Liberato em anúncio de lápide; Veja

Gugu Liberato morreu aos 60 anos, em 2019

A assessoria da família de Gugu Liberato se manifestou após a imagem do apresentador ser usada, sem autorização, para a venda de lápides personalizáveis no site Mercado Livre. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

“Que absurdo isso. Jamais autorizariam (a família) algo tão lamentável. Vou encaminhar para o advogado”, disparou a assessoria em nota. Além de utilizar a data de nascimento, falecimento, nome completo e foto do saudoso comunicador, a propaganda ainda colocou a frase: “Que a luz que te ilumina seja tão grande quanto a saudade que sentimos de você”.

Informações são do Metrópoles.

Veja o anúncio:

Morte em 2019



O apresentador Augusto Liberato, o Gugu, morreu aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico em sua mansão localizada em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada na noite desta sexta-feira (22), pela TV Record.

O apresentador estava consertando um ar-condicionado na casa onde moram seus filhos João Augusto, de 17 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 15 anos, quando caiu de uma altura de quatro metros e bateu com a cabeça em uma quina. Levado às pressas ao hospital mais próximo, o apresentador foi internado em estado muito grave. De acordo com as primeiras informações, Gugu teria tido morte cerebral.

