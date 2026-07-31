Emoji em foto de Virginia com filhos e Vini Jr. desperta teorias de fãs sobre nova gravidez

A influenciadora digital Virginia Fonseca movimentou as redes sociais na noite da última quinta-feira (30) ao compartilhar registros inéditos de seus três filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do antigo casamento com o cantor Zé Felipe — ao lado do namorado, o jogador de futebol Vini Jr. A publicação, no entanto, acabou chamando a atenção do público por conta de um detalhe sutil na legenda que gerou forte especulação sobre uma possível quarta gravidez.

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Como de costume em suas postagens com as crianças, Virginia utilizou emojis de corações coloridos para representar cada um dos filhos. A novidade da vez foi a inclusão de um coração vermelho extra, elemento nunca antes utilizado por ela para se referir aos pequenos. A alteração no padrão foi suficiente para que diversos internautas começassem a teorizar que a influenciadora estaria sinalizando o desejo de aumentar a família ou até mesmo anunciando de forma discreta a chegada de um novo bebê.

Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

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Apesar das teorias sobre um futuro gestacional ganharem força nos comentários, outra parcela dos seguidores apresentou uma interpretação mais simples para o misterioso símbolo. Para esses fãs, o quarto emoji não representaria um novo filho, mas sim uma homenagem ao próprio Vini Jr., apontando que o coração vermelho foi adicionado justamente para somar o atleta às três crianças presentes na imagem. Até o momento, a influenciadora não se pronunciou para esclarecer a real intenção por trás do emoji.