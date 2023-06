Emocionante: SBT exibe edição histórica do Programa Silvio Santos

A apresentadora Patricia Abravanel não conseguiu segurar a emoção durante o Programa Silvio Santos, do SBT. A atração dete domingo (4) teve uma edição para celebrar os 60 anos de existência do programa. Sem o titular no palco, a filha dele comandou a atração e se emocionou.

continua após publicidade

Em um momento do programa, ela chamou ao palco os antigos jurados do Show de Calouros, um quadro tradicional da emissora. Ao ver todos os colegas de trabalho do pai no palco, ela chorou e falou sobre o que estava sentindo.

“É impressionante como esse programa emociona né? É uma saudade boa, não sei o que é, é um programa que emociona mesmo”, declarou ela, que foi aplaudida pela plateia e pela sua família, já que a mãe, Iris Abravanel, e as irmãs também estavam no estúdio.

continua após publicidade

Nas redes sociais, a apresentadora Sonia Abrão compartilhou um vídeo de Patricia Abravanel chorando e falou sobre a emoção do momento. "PATRÍCIA CHORA DE “SAUDADE BOA” NO PALCO! Eu avisei vocês que esse especial era pura emoção, né? E essa saudade boa é a que todos nós tbm sentimos, Pat!!! O Brasil ama o Silvio!!!", disse ela.





continua após publicidade

POR QUE SILVIO SANTOS NÃO FOI NO PROGRAMA DE 60 ANOS?



Além disso, a famosa confessou o motivo pela qual Silvio Santos não estava presente no especial de 60 anos dele.

De acordo com Patrícia Abravanel, o dono do baú não deixaria fazer metade do que a produção fez, uma vez que ele não gosta de se auto promover.

continua após publicidade

Sincera, a apresentadora também refletiu sobre o fato dele ter 92 anos e até sentir preguiça de se arrumar para ir aos lugares.

“Ele está sabendo do programa, mas sem saber muito. Era muito capaz dele saber nos mínimos detalhes e não deixar a gente fazer”, disse a apresentadora, que continuou:

“Estava na sexta com ele e fiquei: ‘Chamo ou não chamo?’. Imagina se eu chamo e ele diz: ‘Não faz nada isso, não quero homenagem, alto promoção'”, afirmou a famosa.

Durante o especial, inúmeros artistas prestaram suas homenagens para Silvio Santos e até para Patrícia Abravanel, que está realizando um ótimo trabalho no dominical.

Prova disso é que a estrela do SBT está atingindo ótimos números na audiência da atração.

Siga o TNOnline no Google News