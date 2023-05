Emoção: Mãe de Marília Mendonça divide palco com Maiara e Maraisa

Da Redação

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, se emocionou ao subir no palco na estreia da nova turnê de Maiara e Maraisa.

A dupla lançou a música "Nunca", composição de Marília, Dom Vittor, João Gustavo, irmão da cantora, e Matheus Araújo.

"Foi uma mistura de sentimento. O show tá lindo, eu tava com saudade delas, e eu senti saudade da Marília com elas. Eu tô muito emocionada. E ver vocês cantando a voz da Marília... Dando força para elas, a casa cheia, isso me emocionou muito. Obrigada gente, eu tô muito feliz", disse Ruth.

