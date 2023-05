Emílio Surita é internado em SP após descobrir câncer no intestino

Da Redação

O apresentador Emílio Surita

O apresentador Emílio Surita, do programa Pânico da rádio Jovem Pan, foi internado às pressas no Hospital São Luiz, na Zona Sul de São Paulo. A informação foi divulgada pelo jornalista Odair Del Pozzo, na noite desta terça-feira (16).

De acordo com o profissional, que publicou um vídeo no seu canal do YouTube, Surita teria sido diagnosticado com câncer no intestino e precisou realizar uma cirurgia delicada. O radialista também teria passado uma semana na ala oncológica e, agora, estaria no quarto, em processo de recuperação.

A última edição do programa Pânico apresentada por Emílio Surita aconteceu no último dia 5 de maio, uma sexta-feira. Desde então, o humorista Daniel Zukerman está no comanda da atração.

Apesar do pronunciamento do jornalista Del Pozzo, até o momento desta publicação, Surita e nenhum de seus representantes ou familiares se pronunciaram sobre a informação.

