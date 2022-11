Emanuelle Araújo lamenta morte da sobrinha nas redes sociais

Da Redação

Sofia, de 8 anos, sofria de uma cardiopatia congênita grave e morreu neste final de semana

A cantora e atriz Emanuelle Araújo usou o Instagram, no último domingo (6), para homenagear a sobrinha Sofia, de 8 anos, que sofria de uma cardiopatia congênita grave e morreu neste final de semana. A famosa agradeceu pela vivência que teve com a sobrinha e pelas mensagens que recebeu dos seguidores.

“Em meio a muita dor existe muito, muito mais Amor. O suficiente para vir aqui e reverenciar a minha bailarina. Sofia sempre gostou de aplausos e por isso espalho a vocês que essa criança gigante voou para as estrelas entre anjos e muita luz, dando saltos e piruetas dignos da sua liberdade e coragem”, escreveu Emanuelle.

A atriz aproveitou para exaltar a sobrinha. “Ela sempre sonhou em ser bailarina e desde que eu a presenteei com uma roupa de Ballet ela já se tornou uma. Porque para Sofia basta sonhar para ser, deixando de lado qualquer limitação física por sua cardiopatia congênita. Desde que ela nasceu, em 09/04/2014, revolucionou a vida da nossa família. A minha vida. Eu me reconheci nela. E nesse espelho mágico reaprendi a andar e respirar junto com ela”, declarou.

“Há oito anos vivo uma alegria esfuziante com a sua presença e personalidade forte e divertida. A troca de amor mais bonita da minha vida. Sofia é evolução. E eu aqui, publicamente, prometo honrá-la até o último momento da minha vida. Peço a quem lê esta mensagem um pensamento de luz para esse grande espírito. E uma salva de palmas para minha linda bailarina. Te amo meu irmão Deco, minha cunhada Liu e meu sobrinho Pipo. Te amo eternamente, minha Pipa! Sua Tia Elinha estará sempre com você! Você é livre. Você é livre. Você é livre … Meu amor … eternamente”, completou a atriz.

Poucas horas depois, Emanuelle Araújo voltou ao Instagram e agradeceu pelas mensagens que recebeu. “Amor para todo o sempre. Minha Pequena Flor. Essa dor de rasgar o peito nunca será maior do que meu amor por você. Obrigada. Descanse e renasça, minha sapeca. Você merece a eternidade de todas as alegrias e doces travessuras dignas do seu espírito. Te amo. Toda a minha gratidão à todas as mensagens e carinho que temos recebido. É impressionante como esta energia de amor nos conforta. Nossa Gigante Pequena Flor, está em paz”, completou.

Informações do site Metrópoles.

