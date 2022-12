Emanuelle Araújo desabafa sobre a morte da sobrinha de oito anos

Da Redação

Emanuelle Araújo usou as redes sociais na sexta-feira (23) para fazer um desabafo

Emanuelle Araújo usou as redes sociais na sexta-feira (23) para fazer um desabafo sobre a perda da sobrinha de apenas oito anos de idade. Sofia foi diagnosticada com cardiopatia congênita e faleceu no mês passado. Em um texto de aniversário para a mãe, Noélia Borges, a atriz contou como têm sido os dias da família após a morte da pequena.



"Mãe, eu sei que é um aniversário triste. Tem sido dilacerante passar os dias sem Sofia. Ainda mais com a proximidade do Natal. Porém, mãe, quero te contar que estes últimos meses em que estive grudada ao leito dela em seus últimos suspiros, eu não vi só as chagas e dores", escreveu Emanuelle na legenda da publicação.

"Vi a força, a energia vital, a luz e a beleza de nossa Sofi. E esta beleza é ancestral. Esta beleza é sua, mãe. É da minha vó, do nosso feminino potente, unido à toda força do feminino lindo da família de Liu, minha cunhadinha e mãe tão amorosa", continuou.

"Sofia mora em nós e o seu sorriso é o nosso sorriso. Obrigada por esse legado feminino tão bonito que pude me conectar fortemente junto a passagem de Sofia. Foi ali que reconheci de fato nossa força. E isso agora é para sempre. Te desejo toda a saúde e luz que você merece. Temos, sim, muito o que celebrar! Parabéns, minha mãe. Obrigada por tudo", finalizou.

Com informações do iG



