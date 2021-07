Da Redação

Em vídeo, DJ Ivis chora e pede perdão antes de ser preso

DJ Ivis gravou um vídeo em que pede perdão à ex-mulher, Pamella Holanda, antes de ser preso na última quarta-feira (14). O conteúdo, feito pouco antes de ser levado pela polícia, foi divulgado pelo colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. Nas imagens, o músico chora ao comentar a repercussão das denúncias da ex-mulher sobre as agressões sofridas por ele durante o relacionamento. Assista:

continua após publicidade .

Investigado por lesão corporal, Ivis se refere à agressão contra a ex como "a coisa mais errada que já fiz na minha vida" e diz por que, no domingo (11), dia em que Pamella tornou públicos os registros de violência física, tentou se justificar, acusando-a de chantagens e ameaças.

continua após publicidade .

"O que fiz com a Pamella não posso mais voltar atrás. Quando vi domingo a matéria subindo, tentei reagir. Não me justificando, mas eu agi errado mais uma vez. Eu estou me vendo hoje sozinho, tentando ser forte. Mas não existe mais força", acrescentou.

Vários famosos reagiram ao discurso do cantor. No post de Leo Dias com o vídeo, a humorista Tatá Werneck comentou: "Mas ninguém tá pedindo perfeição não. Só justiça. Não bater em mulher. Quantas mulheres morreram e morrerão por homens que não conseguiram ser 'perfeitos?'. Quantos filhos vão presenciar ainda um homem batendo em sua mãe?".

A apresentadora Adriane Galisteu também se manifestou: "Cadeia nele". Já a atriz Suzana Pires se indignou: "Os covardes agem sempre assim".

continua após publicidade .

Ivis foi transferido da Delegacia de Capturas para o presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na região metropolitana de Fortaleza. Segundo o portal UOL, o advogado do músico, André Quezado, vai entrar com um pedido de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares, como o uso de tornozeleira.

Com informações do Portal Yahoo.