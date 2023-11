Em tratamento contra um câncer, Anderson do Molejo é internado

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo

vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo teve que ser internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, na última semana. O motivo da hospitalização seria fortes dores causadas pelo seu tratamento contra um câncer inguinal.

Ao colunista Gabriel Perline, do iG Gente, Anderson disse que já recebeu alta, mas não detalhou o que causou sua internação:

“Eu estou bem. Muito obrigado pela sua preocupação, tá? Sou eu mesmo, o Anderson Leonardo que está falando, estou bem. Um beijo pra você, estou me recuperando bem, já estou na outra fase do tratamento. E estou muito feliz com o resultado, tá bom?”.

Com informações do iG

