Em telejornal, criança diz que gastou dinheiro de presente em lanche

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O jornalista Alexandre Henderson foi surpreendido por um garoto ao vivo

O jornalista Alexandre Henderson foi surpreendido por um garoto chamado Kael, que roubou a cena durante uma reportagem para o jornal RJ1, nesta sexta-feira (23), em um dos shoppings do Rio de Janeiro.

continua após publicidade .

Entre os entrevistados, que realizavam as últimas compras para o Natal no local, o repórter foi abordado por um garotinho, que chamou a atenção de quem acompanhava ao vivo.

-LEIA MAIS: 'Por tempo indeterminado'; Jojo Todynho toma decisão

continua após publicidade .

“Tio, eu vim aqui no shopping comprar o meu presente e minha roupa de Natal”, revelou o menino. Contudo, as contas do garoto não bateram por conta de uma pausa para fazer uma boquinha. “Só que eu parei pra lanchar e meu dinheiro acabou. Vou voltar pra casa sem presente”, revelou.



Kael Sturne (@kaelsturne), que possuí mais de 542 mil seguidores no Instagram, ficou conhecido em um vídeo que viralizou na internet em 2020, onde o mesmo confunde a areia da praia com farofa. Hoje, o garotinho coleciona likes com publicações engraçadas sobre comida.





Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News