'Em sintonia com meus valores', diz Cleo sobre chegada dos 40 anos

Os 40 não estão me fazendo ponderar, eu sempre ponderei. Sou muito libriana nesse aspecto, sempre ponderei muito como tinha sido o meu trajeto até onde eu estava, o que queria para depois. De fato, amadurecer tem sido muito bom. Eu não trocaria meus 40 pelos meus 20, nem pelos meus 30 e por nenhuma outra idade. Acho que o tempo de vida me fez entender melhor meus processos, ficar mais à vontade com a existência e ir de encontro a muitas coisas da minha essência, que vivendo e sobrevivendo, às vezes, são deixadas para trás sem querer. A idade só me faz ficar mais próxima da minha essência, então realmente não tem um peso para mim. Não é: 'ai, quero dizer que não tem peso porque todo mundo diz [que tem]', não é isso. É porque me sinto muito melhor e muito mais feliz, muito mais bonita e muito mais legal, e muito mais em sintonia com os meus valores do que antigamente.

- Cleo, Atriz, cantora e produtora brasileira