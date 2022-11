Em show, Ivete Sangalo comemora resultado das eleições: 'Alívio'

Da Redação

A manifestação política dos fãs aconteceu durante um show da cantora, na noite deste domingo (07), em Salvador

Ivete Sangalo comemorou o resultado das Eleições 2022, depois que o público começou a cantar o jingle do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva (PT). A manifestação política dos fãs aconteceu durante um show da cantora, na noite deste domingo (07), em Salvador. O momento viralizou nas redes sociais. Assista o vídeo no final da matéria.

A baiana conversava com a plateia quando as pessoas iniciaram o coro: "Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula". Neste momento, Ivete relevou a sensação de alívio que sentiu com o resultado das eleições presidenciais. "Graças a Deus. Que alívio, hein, minha gente. Ô, alívio. A palavra certa, pelo menos no meu coração, é alívio", comemorou a cantora.

A cantora disse ainda que agora os brasileiros devem ter "consciência para não vacilarem de novo". "Mudamos o curso. Agora vamos encontrar o curso que a gente quer. Mas a gente mudou o curso, e isso foi a melhor parte. A partir de agora, a gente vai com consciência para não vacilar de novo", afirmou.

Ivete Sangalo, normalmente muito discreta em suas opiniões, não havia se manifestado politicamente até este momento. No dia 15 de outubro, ao ser abordada de maneira parecida com o que ocorreu no show deste domingo (07), ela apenas reagiu com uma dancinha. Em resposta ao público, naquela oportunidade, ela se limitou a dizer: "E não há quem mude essa vontade, né não minha gente?".

Assista:

Ivete reagindo ao Ole Ole Ole Olá 👀 pic.twitter.com/1qGljW4F4D
November 7, 2022





Fonte: Informações do g1.

