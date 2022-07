Em reta final de gravidez, Éder Militão termina relação com Karol

Da Redação

O, agora, ex-casal espera uma menina, Cecília, que deve nascer nos próximos dias

Após rumores de que o relacionamento não ia muito bem, Karoline Lima e Éder Militão não estão mais juntos. O, agora, ex-casal espera uma menina, Cecília, que deve nascer nos próximos dias. "Confirmo sim", disse Karol para a Revista Quem, sobre o término com o jogador do Real Madrid.

Conforme o perfil do Gossip do Dia, no Instagram, Karoline contou que após Éder voltar para Madri, depois de uma viagem que fez ao Brasil, ela tentou dar continuidade na relação pela filha que nascerá, mas percebeu que não daria certo e que "não estava mais dando".

Pouco após a publicação da notícia pela página, a modelo deu sua versão do acontecimento e aproveitou o momento para tranquilizar os fãs. "Estou passando para tranquilizar vocês e dizer que está tudo bem, que sou forte pra caramba, que Cecília é mais forte ainda. Para dar uma satisfação a vocês, depois que ele voltou de viagem, eu o procurei, tentei resolver as coisas, acertar e continuar. Mas chegou num ponto que vi que não vai rolar como relacionamento amoroso. Decidi terminar e acredito que foi a melhor decisão o momento pede. A gente sempre vai ter um elo, que é a Cecília, que sempre vai ser prioridade na nossa vida. É o que importa, a gente precisa estar bem por ela. Eu estou bem e vou estar cada vez melhor", declarou.

Os rumores de que o casal não estava em "bons lençóis" surgiram após a própria Karol dizer que a união não estava indo bem. Na sexta-feira (01), ela contou que o jogador tinha voltado para casa, após passagem pelo Brasil e pelos Estados Unidos, onde teria sido visto em baladas em Miami. O jogador do Real Madrid ainda causou tumulto nas redes sociais ao participar de várias festas juninas quando esteve em território brasileiro. Muitos internautas acusaram Éder de "esquecer a mulher grávida".

"Ódio de grávida é pra sempre, então aguenta. Mas [ele] voltou para casa, decidiu. Agora temos Cecília para vir ao mundo, outras responsabilidades. Temos que amadurecer e pensar nela como primeiro lugar de tudo. Espero que tenha servido de aprendizado para ele. Não estou muito boa com ele, mas estamos aí", afirmou ela, no Instagram.





Fonte: Revista Quem.

