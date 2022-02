Da Redação

Em recuperação, atriz diz que ainda faz uso de oxigênio

Durante uma live, realizada nesta quinta-feira (3), a atriz Elizangela, de 67 anos, contou ao ator e jornalista Thony Di Carlo que ainda utiliza o suporte de oxigênio para respirar melhor e confirmou que não tomou a vacina contra Coivd-19. Elizangela ficou internada por quatro dias devido às sequelas da doença.

continua após publicidade .

Ela disse durante a transmissão que precisou ir para o hospital por causa de uma pneumonia e que o médico que a atendeu achou melhor que ela se internasse, pois a atriz estava com dificuldade em respirar.

A orientação era fazer medicação venosa para um combate mais rápido do problema nos pulmões.



continua após publicidade .

Elizangela teve alta no dia 23 de janeiro, depois de sofrer com sequelas da Covid. Ela ficou internada no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim.

Após a alta médica, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Guapimirim informou que a atriz deveria fazer uso de suporte de oxigênio temporariamente para respirar melhor.

Com informações do g1.