Em Noronha, Grazi Massafera surge coladinha com a filha, Sofia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Grazi Massafera posa com a filha em Noronha

A atriz Grazi Massafera (40) está curtindo dias de descanso na companhia da sua única filha em Fernando de Noronha!

continua após publicidade .

Na manhã desta quarta-feira, 18, a artista compartilhou novos registros da viagem para o arquipélago em Pernambuco com a herdeira Sofia, de 10 anos de idade, fruto do relacionamento com o ator Cauã Reymond (42), que deixou emojis de arco-íris nos comentários.

Ao legendar a publicação, a mãe coruja declarou seu amor pela filha ao posar coladinha admirando o pôr do sol na praia. Ao fundo da imagem, é possível ver o ponto mais alto de Noronha, o Morro do Pico.

continua após publicidade .

"Que benção né! Meu amor infinito, que assim seja sempre nossos momentos, transbordando juntas afeto, alegria, sintonia, fome kkk encantamento, magia, proteção, muito, muito amor, descobrindo e observando atenta os bilhetes de amor que a natureza nos compartilha", escreveu Massafera na postagem.

Nos comentários, os fãs elogiaram mãe e filha. "Maravilhosas. Que Deus as abençoe", "Os braços cheios de amor e de Sofia que está enorme! Tempo, dá um tempo!", "Dádivas de Deus!", "Suas lindas", disseram os seguidores.

Confira as fotos de Grazi Massafera em Noronha com a filha:

continua após publicidade .





Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News