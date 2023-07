Em Noronha, Giovanna Ewbank faz declaração para Bruno Gagliasso

A apresentadora do podcast Quem Pode, Pod, Giovanna Ewbank encheu seu feed de amor ao compartilhar lindos cliques de sua viagem para Fernando de Noronha na companhia do maridão, Bruno Gagliasso, em pôr do sol em Noronha.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou um álbum de fotos curtindo uma linda paisagem no arquipélago com o ator e aproveitou para declarar seu amor pelo pai de seus três filhos. Nas imagens, os dois aparecem admirando a beleza do local em uma praia e posaram coladinhos.

"Eu amo cada por do sol com você! Que venham muitos outros e que a cada dia ele brilhe mais e mais! Te amo!", escreveu Gio ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs do casal não pouparam elogios. "Lindos demais", "Perfeitos", "Casal lindo, de almas lindas, num lugar lindo com fotos lindas = perfeitos" destacaram.

