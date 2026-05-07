Em meio aos rumores de crise no namoro de Virginia, Zé Felipe comenta foto da influenciadora

Nesta quarta-feira (06) o cantor Zé Felipe deu o que falar ao aparecer na mansão onde morava com Virginia Fonseca para conversar com Margareth Serrão. Além de ter feito a visita na residência enquanto a ex-mulher estava fora, o famoso ainda deixou um recado na rede social dela.

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Isso mesmo, em meio aos rumores de uma possível crise no namoro da empresária e de Vini Jr., o herdeiro do sertanejo Leonardo comentou uma publicação da mãe de seus filhos. Ao ver fotos da famosa na festa de Dia das Mães do colégio de Maria Alice, Zé Felipe não resistiu e comentou.

O famoso deixou dois corações rosa. A mãe dele, Poliana Rocha, também escreveu: “Amor da vida da vó!”. Margareth Serrão disse: “Meus amores”. E até a mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina, deixou os emojis com coração.

Vale lembrar que, nos últimos dias, surgiram boatos de que a relação de Virginia e Vini Jr. estaria abalada após o atleta postar e apagar horas depois uma foto com a eleita. Ao ser abordada no aeroporto, a famosa comentou que continuam juntos e que está tudo bem, contudo, ela não está mais dividindo seu relacionamento na rede social. A empresária ainda disse que logo menos o encontrará em Madri, na Espanha.

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Foto: Instagram/Reprodução Foto: Instagram/Reprodução









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Os boatos sobre a crise no namoro de Virginia e Vini Jr.

Os rumores de uma crise começaram após Vini Jr. postar uma foto com Virginia e logo depois de algumas horas apagar o registro. A atitude gerou comentários e algumas suposições.

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Internautas discutiram sobre o assunto nas redes sociais e apontaram uma suposta briga entre os famosos. “Meu palpite: ele fez merda, tentou se desculpar, ela escorraçou ele, ele foi e apagou. Ela não vai até ele para ele se desculpar, e ele não tem agenda disponível para ir até ela para se desculpar”, teorizou um seguidor.

Outra situação que deu o que falar foi a saída dela nos últimos dias com amigos para um festival sertanejo em Goiânia. Após a aparição dela desacompanhada na festa, fãs começaram a criar teorias sobre o jogador não ter gostado de ver a amada sozinha no local.

Virginia Fonseca ainda vem compartilhando reflexões e frases que chamam a atenção. Uma delas foi sobre “falta” e um vídeo sobre o filho José Leonardo ser seu fechamento.

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Informações: Revista Caras

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