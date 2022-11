Em discussão, Deolane ameaça bater em peoa após reality acabar

Da Redação

A dinâmica da discórdia deu o que falar novamente após mais um desentendimento

A dinâmica da discórdia, de "A Fazenda 2022", da Record TV, deu o que falar novamente por conta de um desentendimento. A advogada Deolane discutiu e ameaçou bater em Babi quando o reality show terminasse.

"Você me ameaçou não sei mais de quantas vezes", disse Bárbara aos gritos. Na sequência, Deolane levantou, ficando de frente para a Bárbara, e disse: "Ameacei de quebrar a sua cara!".

A atriz não deixou barato e retrucou: "Criminosa".

"Não dá nada!", comentou em seguida Deolane.



"Ah, não dá em nada? Você é da lei, né? Você pode me quebrar e não vai dar em nada! Valeu, Brasil! Tô sendo ameaça para além da 'Fazenda'", disse a Babi, olhando para as câmeras.

Depois, Bárbara ainda elencou vários atributos a Deolane: "Você é invasiva, tirana, opressora, narcisista, cruel, má".

Equipe de Bárbara se manifesta

Após o desentendimento, a equipe de Bárbara divulgou uma nota de repúdio a ação cometida por Deolane.

A publicação realizada no Twitter diz: "Queridos, este é nosso posicionamento oficial mediante aos últimos acontecimentos com Babi, nossa participante que está em #Afazenda14 . Agradecemos aos fãs, amigos e seguidores o apoio, juntos somos mais fortes! Obrigado em nome do #TeamBabiBorges".



A nota afirma: "Repudiamos qualquer toda e qualquer forma de agressão, seja verbal ou física. Repudiamos não só quando a nossa participante é a vítima, mas a qualquer participante".

"É inadmissível qualquer um passar por essa situação e o agressor, após ameaçar, ainda sugerir que a lei não se cumprirá e ficará impune", diz a nota em outro momento. O texto ainda traz o artigo 147 do Código Penal, informando que ameaçar alguém é crime.

"Assim, a presente nota serve para repudiar toda e qualquer forma de agressão a qualquer participante, pois pregamos um jogo limpo e sem violência", conclui a equipe.

Com informações do Splash UOL.

