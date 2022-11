Em clima de Copa do Mundo, Bruna Linzmeyer mostra novo visual

Da Redação

A atriz Bruna Linzmeyer chamou atenção ao mostrar seu novo visual para curtir o primeiro jogo do Brasil, na Copa do Mundo 2022, que acontece às 16 horas, desta quinta-feira (24). Para a estreia da Seleção Brasileira, ela apostou em um corte mais baixo nas laterais e pintou as madeixas e as sobrancelhas da cor amarela.

"Servindo lookinho com as cores do dia", postou a atriz no Instagram. Bruna posou com uma regata verde para o amigo, o fotógrafo Jorge Bispo. "O hexa vem com essa energia", comentou uma internauta. "Como pode ficar linda de qualquer jeito?", suspirou outro fã.

Veja a mudança da atriz publicada no Instagram:



