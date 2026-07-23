Em chá de bebê luxuoso, Endrick e Gabriely Miranda revelam o nome do primeiro filho

No portal principal do evento, o casal revelou pela primeira vez o nome escolhido para o bebê

O jogador de futebol Endrick e a influenciadora digital Gabriely Miranda reuniram amigos e familiares para celebrar um dos momentos mais especiais de suas vidas: a espera pelo primeiro filho.

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Nesta quarta-feira (22), os papais de primeira viagem realizaram um chá de bebê em São Paulo, marcado por uma decoração sofisticada e repleta de detalhes em tons de azul e branco, assinada por Andrea Guimarães. Logo na entrada, os convidados foram recebidos por um portal personalizado cercado por árvores floridas em tons de azul-claro e branco, criando um cenário que remetia a um jardim encantado.

A decoração também contou com grandes caixas cenográficas em formato de presente, iluminação especial e personagens caracterizados com figurinos inteiramente brancos, que recepcionaram os convidados e reforçaram o clima delicado da celebração. No portal principal, o casal revelou pela primeira vez o nome escolhido para o bebê: Kendrick, surpreendendo familiares e amigos presentes.

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Endrick e Gabriely anunciaram que estavam à espera do primeiro filho em abril. Na ocasião, a influenciadora publicou registros de um ensaio romântico ao lado do atleta. “Agora somos 5”, escreveu, referindo-se também aos pets do casal.