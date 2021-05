Em cerimônia íntima, Sasha se casa com João Figueiredo

Continua após publicidade

Sasha Meneghel está oficialmente casada. Aos 22 anos, a filha da rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, anunciou nesta sexta feira, 14, sua união com cantor gospel João Figueiredo através de seu instagram.

Com uma declaração, Sasha publicou foto ao lado de João Figueiredo e mostrou a troca de alianças: "Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado".

A influenciadora ainda escreveu uma frase em inglês na legenda e revelou que mudou seu nome: "Promise to love and cherish you forever, Sasha Meneghel Szafir Figueiredo" (em português "Prometo te amar e cuidar de você para sempre").

João respondeu nos comentários, também fazendo as juras de amor: "Vou te amar e te cuidar pra sempre".

Confira a publicação feita pela filha da Xuxa Meneghel:





Com informações: R7