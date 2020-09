Em aniversário de 60 anos, Antonio Banderas revela estar com Covid-19 - TNOnline

Continua após publicidade

O ator Antonio Banderas, conhecido mundialmente por protagonizar papéis em filmes renomados, como: Dor e Glória, A Pele que Habito, A máscara do Zorro e A Bala do Pistoleiro, completa nesta segunda-feira (10) 60 anos.

Em seu aniversário, o ator revelou através do Twitter que testou positivo para a Covid-19.

“Quero tornar público que hoje, 10 de agosto, sou forçado a comemorar meu 60º aniversário após a quarentena, com teste positivo para a doença COVID-19.

Gostaria de acrescentar que me sinto relativamente bem, apenas um pouco mais cansado do que de costume e confiante de que me recuperarei o mais rápido possível seguindo as indicações médicas que espero me permitam superar o processo infeccioso que sofro e que está afetando tantas pessoas ao redor do planeta"

Aproveitarei esse isolamento para ler, escrever, descansar e seguir fazendo planos para começar a dar sentido aos meus recém-liberados 60 anos aos quais chego cheio de entusiasmo e entusiasmo. Um grande abraço a todos”, escreveu.