Elon Musk faz revelação sobre vida íntima e leva cantada de Maraisa

Maraisa, cantora brasileira, e Elon Musk, empresário

Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, não perdeu tempo e mandou um recado para Elon Musk, após o empresário fazer uma revelação sobre sua vida íntima. O bilionário negou ter tido um caso com a mulher de Sergey Brin, cofundador do Google, e revelou que “não faz sexo há séculos”.

Após a mensagem do empresário no seu perfil do Twitter, a cantora brasileira enviou uma cantada para ele:

"Lonlon, temos muitas coisas em comum, sabia?! Você tinha que vir aqui pro Brasil me conhecer! Mas com que jeito, né? Você está sempre trabalhando e eu também… difícil…”, escreveu a artista, que também marcou o perfil oficial de Musk.

Traição e confusão

Conforme o Wall Street Journal, Elon Musk teve um caso com Nicole Shanahan, esposa de Sergey Brin, que é amigo do bilionário. Os dois teriam se encontrado durante o Art Basel, evento em Miami. Nicole e Sergey já estavam separados, mas ainda estariam morando juntos.

“Isso é uma besteira total. Sergey e eu somos amigos e estávamos juntos em uma festa na noite passada! Em três anos, vi Nicole apenas duas vezes – em ambas as ocasiões, com muitas pessoas ao redor. Nada romântico”, disse Musk.





Fonte: Informações do Metrópoles.

