Elon Musk é eleito 'Personalidade do Ano' pela revista TIME

Conforme divulgado pela revista TIME nesta segunda (13), o bilionário Elon Musk foi escolhido como 'Personalidade do Ano' em 2021.

O empresário sul-africano de 50 anos e CEO da Tesla – além de fundador da SpaceX – foi reconhecido por seus investimentos em viagens espaciais e novas tecnologias.

"O 'Personalidade do Ano' reconhece a influência, e poucas pessoas foram mais influentes que Elon Musk na vida na Terra, e potencialmente fora dela também", disse o editor-chefe da publicação, Edward Felsenthal.

Em 2021, Musk superou Jeff Bezos e se tornou a pessoa mais rica do mundo com um patrimônio de mais de US$ 188 bilhões (mais de R$ 1 trilhão).

No ano passado, o reconhecimento foi dado ao então presidente eleito Joe Biden e sua vice Kamala Harris, seguindo uma tradição da revista em reconhecer futuros mandatários americanos.

Já na edição de 2019, a ativista sueca Greta Thunberg, com então 16 anos, foi a mais jovem personalidade do ano a ganhar a capa da revista.

Na semana passada, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi eleito "Personalidade do Ano 2021" em uma enquete online da revista americana "Time", informou a publicação. O reconhecimento não tem relação com o anúncio desta segunda.

