Ellen Pompeo revela estar feliz por decisão de deixar ‘Grey’s Anatomy’

Atriz Ellen Pompeo se despediu em novembro da produção, depois de 19 temporadas como protagonista.

A atriz Ellen Pompeo (53) decidiu falar pela primeira vez sobre sua polêmica saída da série Grey’s Anatomy, onde interpretou a protagonista Meredith Grey por 19 temporadas consecutivas. Durante uma entrevista com Drew Barrymore (47) nesta terça-feira, 13, ela revelou o motivo de ter se afastado do drama médico.

“Me sinto super feliz. O show tem sido incrível para mim e adorei muito a experiência. Só preciso diversificar um pouco. Tenho 53 anos, meu cérebro é como ovos mexidos... tenho que fazer algo novo ou vou literalmente me transformar em alguém que não pode fazer as palavras cruzadas do New York Times todos os dias”, contou a atriz.

Ela aproveitou também para revelar que quer passar mais tempos com seus filhos. Mãe de três, sendo eles Eli Christopher (5), Sienna May (8) e Stella Luna (13). “Tenho três filhos e cuido deles, e é muito importante para mim estar perto deles, mais presente. Vou fazer uma série limitada para o Hulu [Orphan] na primavera, o que é muito legal”, contou ela para sua colega de profissão.

Ellen Pompeo, a Meredith Grey de Grey’s Anatomy, se despede da série

Em suas redes sociais, em novembro, a atriz contou para todos seus fãs a decisão de deixar a série."Sou eternamente grata pelo amor e pelo apoio de vocês, e por Meredith Grey e as 19 temporadas da série". "Apesar de tudo... Nada disso teria sido possível sem os melhores fãs do mundo. Todos vocês são CAVALEIROS e todos vocês tornaram o passeio tão divertido e ICÔNICO! Eu amo vocês loucamente!", continuou ela. "Essa não é a primeira vez de vocês nessa montanha russa. Vocês sabem que o show deve continuar e eu, com certeza, voltarei para visitar", ironizou Ellen, finalizando.





