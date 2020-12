Ellen Page anuncia que é homem trans e passa a assinar como Elliot Page - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A atriz Ellen Page, que estrelou o filme "Juno" pelo qual recebeu indicação ao Oscar, a partir de agora, assinará como Elliot Page, 33, conforme informou em suas redes sociais.

"Olá, amigos, quero compartilhar com vocês que sou trans, meus pronomes são ele/eles e meu nome é Elliot", escreveu. "Eu me sinto com sorte por estar escrevendo isso. Estar aqui. Por ter chegado a esse ponto da minha vida."

"Sinto uma imensa gratidão pelas pessoas incríveis que me apoiaram ao longo desta jornada", continuou. "Eu não posso começar a expressar como é notável finalmente amar quem eu sou o suficiente para buscar meu eu autêntico."

"Tenho sido infinitamente inspirado por tantos na comunidade trans", afirmou. "Obrigado por sua coragem, sua generosidade e trabalho incessante para tornar este mundo um lugar mais inclusivo e compassivo. Oferecerei todo o apoio que puder e continuarei a lutar por uma sociedade mais amorosa e igualitária."

Page disse que está feliz com sua condição. "Eu amo ser trans. E eu amo ser homossexual", disse. "E quanto mais eu me mantenho perto e abraço totalmente quem eu sou, mais eu sonho, mais meu coração cresce e mais eu prospero."

"A todas as pessoas trans que lidam com assédio, autoaversão, abuso e ameaça de violência todos os dias: 'Eu vejo vocês, amo vocês e farei tudo o que puder para mudar este mundo para melhor'."

Atualmente, o ator faz sucesso na série "The Umbrella Academy", da Netflix, além de ser conhecido por papéis em filmes como "X-Men", "A Origem" e "Hard Candy". Antes da transição, Page já era ativista dos direitos LGBTQ+.

