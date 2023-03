Eliminada, Key fecha a cara com recado frio de Gustavo: "Repensar"

Da Redação

Gustavo e Key Alves, ex-participantes do BBB23

Key Alves ficou surpresa ao receber o primeiro recado de Gustavo após deixar o BBB23, na noite desta terça-feira (07). Durante o tradicional café da manhã no programa Mais Você, exibido nesta quarta-feira (08), o brother gravou uma mensagem fria para a sister com quem viveu um romance dentro da casa.

Tudo começou quando Ana Maria Braga quis saber porque Key Alves e Gustavo ainda não se falaram após a sister deixar o reality. "Você tá com cara de mulher apaixonada", disse a apresentadora. "Eu tô, posso falar isso para o Brasil inteiro", confessou a atleta.

Após tecer vários comentários para o advogado, a jogadora de vôlei foi novamente questionada pela apresentadora: "Por que não falou com ele ainda?", questionou Ana Maria. Key deu uma resposta esquiva. "Nem peguei meu celular ainda, não tenho o número dele, não consegui fazer nada ainda, nem dormi eu dormi. Hoje eu vou falar com ele com calma, realmente foi muito intenso e eu sou assim na vida. Não poderia ser diferente ali dentro", disse ela.

O programa então exibiu um recado de Gustavo para a sister, mas ele foi muito cauteloso. "O trem continuou pesado lá dentro, mas tô feliz que você seguiu firme até o fim. Agora você vai ter a oportunidade de rever, ver o que poderia fazer diferente. Em breve a gente vai poder conversar sobre tudo e, melhor ainda, sem microfone", disse ele. Key Alves ficou visivelmente surpresa com o distanciamento que o ex-brother impôs na mensagem.

