Eliezer muda de rosto novamente e é confundido com outros famosos

O influenciador Eliezer compartilhou uma nova foto de perfil

O influenciador Eliezer compartilhou com os seus seguidores nesta terça-feira (20) uma nova foto de perfil e virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Os internautas apontaram uma mudança radical no rosto do designer e o confundiram com outros famosos.

Desde que soube que entraria num reality show no começo do ano, Eliezer realizou diversos procedimentos estéticos. O namorado de Viih Tube fez uma harmonização facial e desembolsou R$ 15 mil para bancar a transformação antes do reality.

"Botei um negócio na cara para ficar bonito, dividi em 24 vezes e depois descobri que o negócio só dura 12 meses. O negócio vai sair e eu vou estar pagando", brincou na ocasião.

Após a fama, Eliezer intensificou a transformação. O influenciador passou por transplante de barba e cabelo, fez aplicação de laser no rosto e realizou uma rinoplastia.

Com informações do R7

