Eliezer encanta os seguidores com cliques ao lado de Lua: "Sextando"

Eliezer e sua filha, Lua

Nesta sexta-feira (19), o influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer, usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques fofíssimos ao lado de sua filha, Lua di Felici, de apenas um mês, fruto de seu relacionamento com a youtuber Viih Tube.

“Sextando com meu papaiiii. Duvido alguém ter uma sexta melhor do que a minha”, escreveu o papai babão em uma publicação compartilhada em conjunto com a conta oficial de sua filha no Instagram. Nos cliques, Lua aparece se divertindo no colo de Eli, que balança e brinca com a pequena. Veja abaixo.

Os comentários foram inundados de elogios para o momento fofo do influenciador com a filha. “Ela é muito lindaaaaaa”, escreveu a cantora Gabi Martins. “Meu Deusssss a tua cópia”, exclamou a ex-BBB Larissa Tomásia. “A Lua se divertindo com a dança é muito fofa”, exaltou uma terceira internauta.

Veja:





