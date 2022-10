Elias Souza “Cara de Peixe” presenteia amigo com moto zero km

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (6), influencer "cara de peixe" deixou seus seguidores emocionados. Tudo começou quando o mesmo chamou o seu amigo e o entregou uma carta.

Elias Souza entregou um papel nas mãos e pediu que @acerolarayan lê-se em voz alta. Ao começar a ler o conteúdo da pequena carta que foi entregue por Elias Souza “Cara de Peixe” logo a frente estava o seu presente: uma moto zero km!

A reação imediata do amigo de infância do influencer Elias Souza foi se ajoelhar e agradecer. Na publicação oficial Acerola disse: "muito obrigado meu amigo, que Deus continue te abençoando".

Influencer Elias Souza “Cara de Peixe” fala sobre o presente e agradece

"Agradeço a Deus por me conceder esse momento porque sem ele nada disso teria acontecido, e hoje Deus me permitiu ajudar um amigo que sempre me ajudou e que tem um coração enorme de bondade! O sonho dele se tornou o meu e trabalhei para propor isso a ele" destacou Elias Souza em seu Instagram ao presentear @acerolarayan.

Relembre a história de sucesso e superação de Elias Souza

Elias Souza (IG:@eliassouzan) - Conhecido como Cara de Peixe conta que o inicio da sua trajetória no mundo dos digitais influencers não foi anda fácil.

De Embalador, Repositor e diversas outras funções no mercado de trabalho recebendo apenas um salario mínimo o Influencer destaca que enquanto trabalhava de carteira assinada publicava uma vez ou outra vídeos no Facebook, mas sem nenhuma perspectiva, apenas postava os vídeos sem nenhuma intenção.

“Consegui apenas no facebook em alguns meses com o meu conteúdo através de vídeos cerca de 100 mil seguidores, com a ajuda do meu amigo Franklin Reis, a ‘Neca de Kosko’. Porém fiz uma longa pausa em meus vídeos após começar a trabalhar em uma Delicatece por um ano. Eu não tinha muita perspectiva se iria ou não ganhar dinheiro através da internet”, destaca Elias Souza (IG:@eliassouzan).

4 anos após decidir mudar de vida o retorno chegou para Elias Souza – Cara de Peixe

Em 4 anos de muita dedicação e superação, o Digtal influencer Elias Souza “Cara de Peixe” (IG:@eliassouzan) conta que chegou a passar fome que a sua mãe chegou a catar latinhas na rua para vender. Graças ao auxílio da sua namorada e amigos que o apoiaram em sua caminhada, Elias Souza destaca que atualmente vive a vida que sempre sonhou, não passa mais fome, tem do bom e do melhor e o melhor de tudo: È capaz de ajudar pessoas que precisam, ajudar influencers que assim como ele passaram por dificuldades no início de suas carreias.

Atualmente Elias conta com mais de 700 mil seguidores no instaram (IG:@eliassouzan), mais de 70 mil no Kwai e quase meio milhão de seguidores no TikTOk.

