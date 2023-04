Eliana posa coladinha com o marido: ''Nossa viagem a dois''

Da Redação

Eliana posa com o marido durante viagem romântica

A apresentadora Eliana (50) usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 03, para se despedir de viagem na companhia do marido!

Após curtir dias em Miami nos Estados Unidos a sós com Adriano Ricco, pai de sua filha mais nova, Manuela, de cinco anos, a artista apareceu em clique romântico com o diretor de TV.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a loira posou toda natural sem maquiagem usando um look rosa, sorridente ao lado do amado.

"Foto linda para encerrar nossa noite e nossa viagem a dois por aqui", escreveu Eliana na legenda da publicação.

Vale lembrar que Eliana também é mãe de Arthur, de 11 anos, do antigo casamento com o produtor musical João Marcello Bôscoli, filho de Elis Regina (1945 - 1982).

Confira a foto de Eliana com o marido:

"Queridos", disse Simone Mendes nos comentários. "Que maravilhosos", "Que lindos, só o amor constrói", "Lindo casal", "Lindos e abençoados", "Que amor", "Perfeitos", disseram os seguidores.

Com informações: Revista Caras





