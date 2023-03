Eliana faz publicação rara com fotos do marido

Da Redação

As fotos foram publicadas nesta segunda

A apresentadora Eliana (50) usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 06, para compartilhar cliques inéditos ao lado do maridão!

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira apareceu esbanjando sua beleza natural sem maquiagem coladinha com o amado, o diretor de TV Adriano Ricco, com quem é casada desde 2015 e tem uma filha, Manuela, de cinco anos de idade.

"Nenhuma data em especial. Só um registro fofinho deste domingo, tirada pelo amigo Marcão a pedido do Adriano. Aprovado o casal? (hehehehe). Aproveito para agradecer a nossa audiência e desejar uma abençoada semana pra todos nós. Beijo na família", escreveu Eliana ao legendar a postagem.

"Aprovados desde sempre! Lindos demais", "Eliana você é tão bonita! Seu marido é bonito, assim como você.", "Fofos", "Casalzão", "Lindos. Que Deus continue abençoando a união de vocês", "Que foto mais linda", "Foram feitos um pro outro. Esses encontros da vida", elogiaram os fãs nos comentários.

Vale lembrar que Eliana também é mãe de Arthur, de 11 anos. O primogênito da apresentadora é fruto do relacionamento com João Marcello Bôscoli, filho da cantora Elis Regina (1945 - 1982).

Com informações, Revista Caras

