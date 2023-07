Eliana, do SBT, surge no Jornal Nacional da Globo; saiba o motivo

A apresentadora Eliana pegou os telespectadores do Jornal Nacional de surpresa ao aparecer na telinha do telejornal na noite desta quinta-feira (13). Funcionária do SBT, ela revelou que vai participar de uma atração da Globo!

continua após publicidade

O SBT deu a permissão para Eliana participar do Criança Esperança em agosto e ela participou da divulgação do projeto no JN. Nesta quinta-feira, Xuxa anunciou que vai fazer uma apresentação no Criança Esperança ao lado de Angélica e Eliana. “Quase 10 anos sem participar do Criança Esperança, eu estou de volta. E estou trazendo um reforço maravilhoso comigo. Se o assunto é criança, se o assunto é baixinho, não podiam faltar. Olha só quem vai estar comigo, pela primeira vez, cantando no Criança Esperança: Angélica e Eliana!”, afirmou a rainha dos baixinhos.

- LEIA MAIS: MC Cabelinho pensa em desfazer vasectomia para poder ter filhos

continua após publicidade

Logo depois, a Globo exibiu vídeos de Angélica e Eliana. “Um grande show no palco, vai ser lindo. E, nós três, durante uma época de nossas vidas, trabalhamos com crianças. E o Criança Esperança beneficia 101 instituições credenciadas e que têm como protagonista a educação”, afirmou Angélica.

Por sua vez, Eliana disse: “Pela primeira vez um grande show no palco, vai ser lindo. E, nós três, durante uma época de nossas vidas, trabalhamos com crianças. E o Criança Esperança beneficia 101 instituições credenciadas e que têm como protagonista a educação”.

Nas redes sociais, os internautas reagiram com a rara aparição de Eliana na Globo, já que ela é um dos grandes talentos do SBT há vários anos. “Momento histórico, Eliana no JN. Eu fui, eu tava!”, disse um fã. “Mano, a Eliana na Globo. Eu estou surtando”, declarou outro. “Meu Deus, Xuxa, Angélica e Eliana, estou passada”, comentou mais um.

O show do Criança Esperança vai acontecer ao vivo na noite do dia 7 de agosto.

Siga o TNOnline no Google News