Eliana desabafa após pais serem internados ao mesmo tempo: "Medo"

Aos 50 anos, a apresentadora Eliana está passando por momentos difíceis em sua família. Recentemente, ela pediu orações para seu pai, que foi internado na UTI. Mas na noite desta terça-feira (30), a comunicadora contou que sua mãe passou por apuros e também precisou ser internada ao mesmo tempo.

Eliana fez a revelação ao responder uma caixinha de perguntas nos stories em seu perfil oficial do Instagram, quando uma fã pediu atualizações sobre o estado de saúde do pai da apresentadora, José Bezerra de 92 anos. Foi então que a loira decidiu abrir o coração e contou que passou por momentos angustiantes nos últimos dias.

"Eu não contei aqui, achei que ia ficar um pouco complicado. Meu pai vai sair amanhã, está de alta, graças a Deus", iniciou Eliana. “Aí vem a novidade: O que vocês não sabem é que a minha mãe também foi internada, mas também sai amanhã”, a comunicadora do SBT celebrou a alta de sua mãe, Eva Michaelichen.

Eliana também contou como se organizou com sua irmã, Helena Duarte, para poder apoiar os pais no momento delicado: “Fiquei essa semaninha com o coração, aí... com muito medo, foi difícil. Eles ficaram no mesmo andar, numa semi intensiva. Eu e minha irmã revezamos, ela ficou mais tempo no hospital do que eu porque tenho as crianças aqui”, ela revelou.

Por fim, a mãe dos pequenos Arthur (11) e Manuela (5), tranquilizou os seguidores e comemorou a alta dos pais: “Foi difícil, não foi fácil. Mas a boa notícia é que os dois voltam para casa nessa semana", ela concluiu a sequência. Recentemente, a apresentadora também publicou uma homenagem para mãe, confira:

Fonte: Revista Caras.

