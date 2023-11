Eliana completa 51 anos e revela desejos: ‘O tempo tá voando’

A apresentadora Eliana comemorou o seu aniversário de 51 anos de vida nesta quarta-feira, 22. Para marcar a data, ela fez um post com um texto sobre a vida em seu feed no Instagram e revelou o seu desejo para os seus próximos anos de vida.

A estrela contou que quer despertar a sua criança interior para ver as belezas da vida ainda mais em sua rotina.

"Já parou pra pensar que a vida adulta é tão cheia de responsabilidades que esquecemos de quem fomos um dia quando criança? Vc ainda se lembra em como era quando criança, e o que restou dela na vida adulta? Este ano, além do habitual desejo de saúde, prometo despertar a minha criança interna e deixar fluir em mim a leveza no dia dia, o sorriso mais fácil, deixar a autocrítica de lado e brincar mais, me permitir", disse ela.

"Sempre fui meio mãe de todos, curiosamente hoje, na maturidade, desejo ser filha. Sensação boa essa de se viver. Vou acolher a minha criança interna. Sentar mais no chão com meus filhos, rolar na grama, correr, gargalhar por qualquer bobagem. O tempo tá voando, e eu quero aproveitar esses momentos minuciosamente. Seguirei cuidando de todos ao meu redor, sei que essa é minha missão e meu jeito de dizer “te amo”, mas vou cuidar um cadinho mais de mim também", completou.

Por fim, ela disse: "Parabéns Elianinha, você é uma criança inteligente, gente fina e merece tudo de bom desta vida. O mundo está precisando de mais amor e só a visão pura de uma criança pode nos aproximar deste lindo e necessário sentimento. Siga acreditando. Vamos juntas despertar a nossa criança interna e com ela a nossa capacidade de sonhar?".

Vale lembrar que Eliana é casada com o diretor Adriano Ricco e é mãe de Arthur e Manuela. Atualmente, ela comanda o seu próprio programa nas tardes de domingo no SBT.

Eliana renova o bronzeado em dia na praia

A apresentadora Eliana elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar fotos de como curtiu o final de semana de sol. A estrela apareceu só de biquíni de bolinhas e fininho ao renovar o bronzeado em uma praia de Porto de Galinhas.

A artista caprichou nas poses ao mostrar a sua boa forma em várias poses ao ar livre em um lindo dia de sol. Na legenda, ela contou sobre a alegria de curtir os dias de descanso.

"Sou da natureza, sou do mato, amo pé no chão, vento na cara e cabelo ao vento. Me sinto livre, leve e feliz. E viver tudo isso com quem amo, minha família, deixa a vida com uma sensação de completude. Foram dias de conexão com o que realmente importa, o amor", disse ela.

