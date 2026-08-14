“Ela não samba”: famosa provoca e mira posto na Grande Rio após saída de Virginia

A apresentadora Cariúcha demonstrou interesse em assumir o posto de Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio logo após a influenciadora digital Virginia Fonseca anunciar seu desligamento do cargo nesta quarta-feira (12). A revelação foi feita pelo influenciador David Brazil ao jornalista Leo Dias durante o programa Melhor da Tarde, da Band, quando ele confirmou ter recebido mensagens da comunicadora solicitando uma ponte com a diretoria da agremiação de Caxias.

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Em declarações ao próprio jornalista, Cariúcha confirmou a intenção de ocupar a vaga e defendeu seu nome destacando sua identificação com a Baixada Fluminense e com o meio do samba. A apresentadora do programa SuperPop argumentou que a comunidade necessita de uma representante popular, ressaltando sua origem e aptidão para a dança ao se comparar indiretamente com a antecessora.

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Cariúcha - Foto: Reprodução/Instagram Cariúcha - Foto: Reprodução/Instagram

Diante da repercussão, Cariúcha enviou um recado direto a Jayder Soares, presidente de honra da escola de samba. Na mensagem, ela afirmou ter o perfil ideal para o cargo e prometeu dedicação total à agremiação, além de garantir engajamento, repercussão na mídia e o apoio dos torcedores do município fluminense para o próximo Carnaval.