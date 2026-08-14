Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
CARNAVAL

“Ela não samba”: famosa provoca e mira posto na Grande Rio após saída de Virginia

Influenciador David Brazil revelou troca de mensagens com a famosa, que mandou recado direto ao presidente de honra da agremiação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

“Ela não samba”: famosa provoca e mira posto na Grande Rio após saída de Virginia
Autor Virginia Fonseca anunciou seu desligamento do cargo nesta quarta-feira (12) - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Cariúcha demonstrou interesse em assumir o posto de Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio logo após a influenciadora digital Virginia Fonseca anunciar seu desligamento do cargo nesta quarta-feira (12). A revelação foi feita pelo influenciador David Brazil ao jornalista Leo Dias durante o programa Melhor da Tarde, da Band, quando ele confirmou ter recebido mensagens da comunicadora solicitando uma ponte com a diretoria da agremiação de Caxias.

📰 LEIA MAIS: Nasce bebê de ator que decidiu descobrir o sexo somente no parto; confira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em declarações ao próprio jornalista, Cariúcha confirmou a intenção de ocupar a vaga e defendeu seu nome destacando sua identificação com a Baixada Fluminense e com o meio do samba. A apresentadora do programa SuperPop argumentou que a comunidade necessita de uma representante popular, ressaltando sua origem e aptidão para a dança ao se comparar indiretamente com a antecessora.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

“Ela não samba”: famosa provoca e mira posto na Grande Rio após saída de Virginia
AutorCariúcha - Foto: Reprodução/Instagram

Diante da repercussão, Cariúcha enviou um recado direto a Jayder Soares, presidente de honra da escola de samba. Na mensagem, ela afirmou ter o perfil ideal para o cargo e prometeu dedicação total à agremiação, além de garantir engajamento, repercussão na mídia e o apoio dos torcedores do município fluminense para o próximo Carnaval.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cariúcha carnaval Entretenimento Grande Rio Virginia Fonseca
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV