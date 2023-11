Ela cresceu! Filha de Daniel completa 14 anos e impressiona com beleza

A filha mais velha do cantor Daniel com Aline de Pádua, Lara, completou aniversário na segunda-feira, 27, e ganhou uma homenagem especial da mãe na rede social. Com fotos ao lado da primogênita, a esposa do sertanejo celebrou os 14 anos da menina.

continua após publicidade

Crescida e já uma adolescente, a garota encantou ao surgir nos registros com Aline, esbanjando toda sua beleza e charme. A mulher do famoso então aproveitou as fotos especiais para escrever uma declaração.

"Minha melhor amiga, minha companheira, minha filha, meu orgulho, minha vida! Hoje é o dia dela e não consigo descrever o tamanho desse amor! Desejo que sua vida seja maravilhosa, que você realize seus sonhos, tenha coragem, seja forte, tenha saúde, seja sempre essa menina linda por dentro e por fora, e acima de tudo seja muuuito, muito feliz! Parabéns @lara.paduacamillo minha Larinha! Feliz 14 aninhos!", falou a mamãe coruja.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Jojo Todynho ganha 'cheiro' no pescoço ao reencontrar Cauã Reymond

Além de Lara, Daniel e Aline são pais de Luiza e Olívia. Nas últimas semanas, os papais comemoram a primeira comunhão da filha do meio.

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News