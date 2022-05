Eduardo Costa vira meme após ser comparado ao Hulk na web

Da Redação

A Marvel Comics divulgou, na terça-feira (17), o trailer da série "She-Hulk", que narra a história da super-heroína prima do vingador Hulk. O "verdão" aparece durante o clipe e a internet não perdoou: os internautas compararam o cantor sertanejo Eduardo Costa ao personagem, por conta da aparência.

Há diversos memes a respeito do caso nas redes sociais. Porém, não é de hoje que a comparação é feita.

Veja abaixo as reações dos usuários na web:

“Separados por um multiverso”, disse um. “Antes de ler a legenda eu achei que tinham feito uma montagem com a foto dele”, comentou outro.

Cantor vai parar na Justiça

Há algum tempo, Eduardo Costa foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro pelo crime de difamação. O sertanejo havia xingado Fernanda Lima em 2018, dizendo que a apresentadora do "Amor e Sexo" era "imbecil" e que utilizava mamata para apresentar "programa para maconheiro e bandido".

A responsável pela sentença foi a juíza Maria Tereza Donatti, que escreveu: "Verifico que as consequências do crime foram gravíssimas. Como amplamente demonstrado pela querelante, a politização do seu discurso, pelo querelado, gerou ataques de ódio e ameaças a ela e sua família, causando-lhes danos até hoje".

Eduardo Costa deve pagar R$ 31,5 mil de indenização à apresentadora.