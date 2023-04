Eduardo Costa surpreende e se casa usando chapéu símbolo do judaísmo

Da Redação

Eduardo Costa segue o judaísmo

Eduardo Costa se casou com a empresária Mariana Polastreli em cerimônia religiosa na tarde deste sábado (8/4). E, ao contrário do que geralmente ocorre, não foi o vestido da noiva que mais chamou a atenção mas sim um acessório usado pelo cantor.

Costa surpreendeu os internautas ao subir no altar com um quipá na cabeça, pequeno chapéu usado pelos judeus, como símbolo do Judaísmo e como sinal de respeito e reverência a Deus.

Muitos internautas passaram a perguntar desde quando o cantor é judeu? Em entrevista à coluna Leo Dias há uma semana, Eduardo contou que pretendia realizar duas cerimônias religiosas em seu casamento, uma judaica, fé que segue, e a outra cristã, religião de Mariana, mas não explicou como se tornou judeu, pois a conversão para a religião não é tão simples.

As informações são do Metrópoles.

